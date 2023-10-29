В Україні штрафуватимуть за порушення комендантської години: які суми покарання

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях, пересуватися транспортом або пішки.

Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку із воєнним станом. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Про це інформує сайт Верховної Ради України.

Вказується, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Проєктом закону народні обранці планують встановити адміністративну відповідальність за:

порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень)

порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень)

Наразі документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Зазначимо, що покарання за порушення комендантської години планували запровадити ще у грудні 2022 року, однак документ так і не був ухвалений.

Попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено.

Порушення комендантської години є правовою підставою для перевірки документів, огляду осіб і транспортних засобів, вилучення предметів, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення, та затримання до органів Нацполіції громадян, зокрема для встановлення особи або в разі вчинення нею адміністративного чи кримінального правопорушення.

Про кримінальну відповідальність за порушення комендантської години у Верховній Раді заговорили після публікації резонансного відео про роботу одного з ресторанів Києва.

Комендантська година по областях України

Нагадаємо, що комендантська година діє в усіх областях України, крім Закарпатської. Її час встановлює обласна військова адміністрація, але в окремих громадах за потреби її можуть подовжувати або скорочувати.

Місто Київ та область – від 00:00 до 5:00

Вінницька область – від 00:00 до 5:00

Волинська область – від 00:00 до 5:00

Дніпропетровська область – від 00:00 до 5:00 (за винятком деяких регіонів)

Донецька область – від 21:00 до 5:00

Житомирська область – від 00:00 до 5:00

Запорізька область – від 23:00 до 5:00

Івано-Франківська область – від 00:00 до 5:00

Кіровоградська область – від 23:00 до 5:00

Луганська область – від 21:00 до 5:00

Львівська область – від 00:00 до 5:00

Миколаївська область – від 00 до 05:00

Одеська область – від 00:00 до 5:00

Полтавська область – від 00:00 до 4:00

Рівненська область – від 00:00 до 5:00

Сумська область – від 23:00 до 4:00

Тернопільська область – від 00:00 по 04:00

Харківська область – від 23:00 до 5:00

Херсонська область – від 21:00 до 5:00

Хмельницька область – від 00:00 до 5:00

Черкаська область – від 00:00 до 4:00

Чернівецька область – від 00:00 до 4:00

Чернігівська область – від 00:00 до 4:00

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