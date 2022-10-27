В Україні будуть жорсткіші обмеження використання електроенергії – ОП

В Україні запроваджують більш тривалі екстрені відключення світла.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що енергетики змушені запроваджувати жорсткіші обмеження електроенергії, щоб не допустити повного знеструмлення центральних регіонів країни.

Про це він написав у Телеграм.

"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях", – зазначив він.

За словами Тимошенко, розмір необхідного обмеження електроенергії у Києві, а також Київській Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

"Продовжуємо працювати разом із представниками обласних військових адміністрацій, Києва, "Укренерго", Міненерго та ДПЕК над вирішенням питання", –– додав представник ОП.

Відключення світла в містах України

У суботу, 22 жовтня, армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України для стабілізації роботи енергосистеми.

Керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення. Російські війська зруйнували майже 40% об'єктів енергетики на території країни.

Тим часом у Львівській області створили графіки аварійних відключень світла за групами. Тепер жителі Львівщини можуть дізнатися, до якої групи належить їхнє помешкання і приблизний час відключень у конкретний день.

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