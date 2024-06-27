Це поки що перший і унікальний приклад комплексної турботи про ветеранів війни з обмеженими можливостями.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Київської ОВА, начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко передав начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову та розвідникам перші два сертифікати на отримання будинків в цьому комплексі.

Незабаром, такі ж сертифікати отримають військові з інвалідністю з 3-ї окремої штурмової бригади, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців та 114 бригади ТРО.

Наразі в комплексі 56 приватних будинків, площа кожного – 80 квадратних метрів. Все пристосовано для комфортного життя людей з фізичними вадами та їхніх родин. У помешканнях триває ремонт, тут встановлять кухонні меблі, облаштують ванну та санвузол. У будинках також буде тераса для відпочинку, поруч невелика земельна ділянка. Тротуари та проїзди облаштовані для вільного пересування містечком.

В Україні будують унікальний житловий комплекс для воїнів-героїв на 56 будинків (9 фото)

Також у ЖК планують облаштувати абмулаторію, дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, укриття. Після заселення в будинки, ветерани отримають змогу працювати на одному з місцевих підприємств. Дітей військових до школи та садочка відвозитиме спеціальний автобус, який планують закупити благодійники.

Комплекс будується за підтримки благодійного фонду Андрія Засухи та ФК «Колос Ковалівка». Містечко розташовується у мальовничому місці — хвойному лісі на березі озера. Тут мешкатимуть ветерани-інваліди, а також військові та їхні родини, які втратили житло внаслідок бойових дій, або ж їхні оселі залишилися на тимчасово окупованих територіях.

«Подякував бійцям ГУР за надійний захист нашої держави та мільйони збережених життів українців. Кожен з них робить все залежне для того, щоб Україна була незалежною. А наше завдання – зробити все, щоб ті, хто рятує країну ціною власного здоров'я, мали змогу максимально швидко адаптуватися. Вдячний благодійникам, які реалізують такий масштабний важливий проєкт. Це приклад успішної співпраці держави та бізнесу для вирішення гострих соціальних проблем», – написав Руслан Кравченко.

Нагадаємо, Київська область зайняла перше місце в рейтингу економічної стійкості областей України.