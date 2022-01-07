В Україні центри вакцинації йдуть на вихідні: коли відновиться їхня робота

Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком.
7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, що в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років. бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу “Омікрон”.
Перевагою під час бустерної ін'єкції буде Moderna або Pfizer незалежно від того, якою вакциною було зроблене раніше щеплення. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення проти COVID-19.
Зауважується, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що як отримати додаткову та бустерну дозу вакцини проти коронавірусу та яка між ними різниця.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.