В Україні частково скасували графіки відключень 18 червня: коли не буде світла

По обіді графіки застосують знову.

У вівторок, 18 червня, в Україні частково скасували графіки відключень світла. Так, до 15:00 електрику вимикати не будуть.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Укренерго" скоригував обмеження. Графіки відключень не діють до 15:00. Тобто без відключень до 15:00", - наголосив він.

В НЕК зауважили, що сьогодні термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено, а тому графіки погодинних відключень скасовані від 10:00 до 15:00. Причиною називають більш активну роботу сонячних електростанцій.

Інформацію про часткове скасування графіків підтвердили і в ДТЕК - до 15:00 відключень електрики не буде.

"Від 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення світла 18 червня будуть діяти від 00:00 до 24:00. Цілодобові ліміти пов'язували із зростанням споживання через потепління та робочі дні.

Читайте також: