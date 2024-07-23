В Україні частково скасували відключення світла: як зміняться графіки 23 липня

У вівторок, 23 липня, у 10 областях України скасували одну чергу відключень світла. У низці регіонів до 14:00 графіки не будуть застосовувати.

Про це повідомили в "Укренерго".

Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Вже від 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень, наголошують в компанії.

Зазначається, що через негоду залишаються без енергоживлення 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що в "Укренерго" і ДТЕК повідомляли, якими будуть графіки відключення світла сьогодні, 23 липня. Так, обмеження споживання діють протягом всієї доби і обленерго будуть задіювати кілька черг одночасно.