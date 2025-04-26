В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації: кого це торкнеться

Мобілізаційні зміни: у Верховній Раді пропонують обмежити відстрочку для студентів профтеху старших за 25 років / © ТСН.ua

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В Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайла Винницького, передають Новини.LIVE.

«У нас є дуже цікавий феномен, коли особа у віці 35-40 років, яка колись отримувала диплом ще до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубила документ. Після цього вона без іспитів вступає до професійно-технічного закладу — бо там не потрібно складати НМТ — і таким чином отримує право на відстрочку», — пояснив Винницький.

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Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

«Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову», — додав Винницький.

Заступник міністра також зазначив, що постанова Кабміну, про яку йдеться в інформаційному просторі, є ініціативою самого Міністерства освіти. Проте ключові зміни — саме в майбутньому законі.

«Це питання ще буде розглядатися Верховною Радою», — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, у травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь.