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В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації: кого це торкнеться
У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть відповідні зміни до законодавства.
В Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайла Винницького, передають Новини.LIVE.
«У нас є дуже цікавий феномен, коли особа у віці 35-40 років, яка колись отримувала диплом ще до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубила документ. Після цього вона без іспитів вступає до професійно-технічного закладу — бо там не потрібно складати НМТ — і таким чином отримує право на відстрочку», — пояснив Винницький.
Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.
«Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову», — додав Винницький.
Заступник міністра також зазначив, що постанова Кабміну, про яку йдеться в інформаційному просторі, є ініціативою самого Міністерства освіти. Проте ключові зміни — саме в майбутньому законі.
«Це питання ще буде розглядатися Верховною Радою», — підкреслив посадовець.
Нагадаємо, у травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь.