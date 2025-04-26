ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації: кого це торкнеться

У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть відповідні зміни до законодавства.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Мобілізаційні зміни: у Верховній Раді пропонують обмежити відстрочку для студентів профтеху старших за 25 років

Мобілізаційні зміни: у Верховній Раді пропонують обмежити відстрочку для студентів профтеху старших за 25 років / © ТСН.ua

В Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайла Винницького, передають Новини.LIVE.

«У нас є дуже цікавий феномен, коли особа у віці 35-40 років, яка колись отримувала диплом ще до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубила документ. Після цього вона без іспитів вступає до професійно-технічного закладу — бо там не потрібно складати НМТ — і таким чином отримує право на відстрочку», — пояснив Винницький.

Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

«Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову», — додав Винницький.

Заступник міністра також зазначив, що постанова Кабміну, про яку йдеться в інформаційному просторі, є ініціативою самого Міністерства освіти. Проте ключові зміни — саме в майбутньому законі.

«Це питання ще буде розглядатися Верховною Радою», — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, у травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie