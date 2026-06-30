В Україні через аномальну спеку вдались до екстрених рішень: заява Міненерго

Електроенергія / © Associated Press

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Через аномальну спеку, яка накрила Європу, українська енергетична система відчуває особливе навантаження. Для стабільного проходження пікових періодів споживання та зменшення дефіциту електроенергії Міністерство енергетики вживає термінових заходів для збалансування ситуації.

Про це написав перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору вже надали низку невідкладних доручень. Зокрема, керівництво вимагає розглянути питання щодо зміни графіків ремонтів на енергоблоках атомних станцій, щоб виробляти більше світла під час максимального споживання.

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Також енергетики мають терміново підняти потужність системи за рахунок інших джерел.

«Забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт. Забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт», — йдеться в розпорядженні.

Окрім цього, міністерство наказало посилити залучення додаткової потужності через когенераційні установки та підготувати пропозиції, щоб зробити їхню роботу ефективнішою.

Збільшення імпорту світла з Європи

Ще одним кроком для порятунку системи стане допомога з-за кордону. Державним підприємствам доручили вжити додаткових заходів для залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання щодо збільшення обсягів цього імпорту.

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Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність постачання світла. Проте у відомстві наголошують, що надійність електромереж зараз багато в чому залежить від дій самих українців.

«Наскільки ситуація буде критичною — залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання», — наголосили у Міністерстві.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, скільки можуть тривати відключення світла в Україні та назвав іншу цифру. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії тривалістю близько 2-3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

Також, у Києві 25 червня запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». Обмеження діяли на лівому березі столиці. У ДТЕК зазначали, що такі заходи застосовувалися для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження або дефіциту потужності.

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