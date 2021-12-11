В Україні через негоду без електрики залишилось 55 населених пунктів

В Україні через негоду без електрики залишилось 55 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

В Україні станом на ранок, 11 грудня, без електропостачання залишилось 55 населених пунктів.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як зазначається, через дощ та сильні пориви вітру спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Через це 55 населених пункти станом на 7 годину ранку 11 грудня залишаються без світла, зокрема:

Київська область – 25;

Житомирська область – 21;

Чернігівська область – 9.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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