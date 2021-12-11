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В Україні через негоду без електрики залишилось 55 населених пунктів

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В Україні через негоду без електрики залишилось 55 населених пунктів

Associated Press

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

В Україні станом на ранок, 11 грудня, без електропостачання залишилось 55 населених пунктів. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Як зазначається, через дощ та сильні пориви вітру спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Через це 55 населених пункти станом на 7 годину ранку 11 грудня залишаються без світла, зокрема: 

  • Київська область – 25;
  • Житомирська область – 21;
  • Чернігівська область – 9.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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