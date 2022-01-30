В Україні через негоду без електрики залишилось 63 населених пункти - ДСНС

В Україні через негоду без електрики залишилось 63 населених пункти - ДСНС

Обленерго відновлюють електропостачання.

В Україні без електроенергії залишились 63 населених пункти в 3 областях.

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Про це повідомили в ДСНС України.

Без електрики залишились 53 населених пукти у Житомирській області, 7 - у Хмельницькій та 3 - у Закарпатській.

"30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у 3 областях", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Від 22:00 29 січня розпочато роботу міжвідомчого Штабу з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

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