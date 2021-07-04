В Україні через негоду залишаються без електрики понад два десятки населених пунктів

В Україні через негоду залишаються без електрики понад два десятки населених пунктів

Синоптики прогнозують дощі з грозами та градом в усій Україні.

Станом на сьому годину ранку неділі, 4 липня, в Україні залишаються знеструмленими 24 населені пункті. Усе - через негоду.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населені пункти у двох областях (Донецька – 14 та Луганська – 10). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - зазначили в ДСНС.

Тим часом синоптики попереджають, що в неділю та понеділок, 4 та 5 липня, в усій Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, градом, шквалами до 15-20 м/с. У центральних та південних областях місцями будуть сильні зливи.

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