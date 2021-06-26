В Україні через негоду затримується понад десять поїздів: які саме та на скільки

В Україні через негоду затримується понад десять поїздів: які саме та на скільки

Один із потягів затримався у дорозі через негоду на понад чотири години.

В Україні після рекордної спеки деякі регіони накрила злива, яка знеструмила чимало населених пунктів, затопила вулиці, призвела до травмувань людей. Також через негоду деякі поїзди "Укрзалізниці" курсують із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Також читайте Захід України накрили потужні зливи: людей попередили про селеві потоки та підтоплення

Згідно з оприлюдненою інформацією, переважно потяги затримуються на близько годину. Найбільших змін у русі зазнав рейс "Ужгород - Запоріжжя", який запізнився на понад чотири години. Із найменшою затримкою приїхав потяг № 146 "Ужгород - Львів" - відхилення від графіку було на 50 хвилин.

Загалом через вплив погодних умов затримуються такі поїзди:

№ 4 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель - Одеса (затримка склала 3 години);

№ 8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів - Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут - Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель - Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ - Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород - Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси - Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ - Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів - Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ - Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ - Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ - Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

За останню добу підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено 1886 виїздів для ліквідації наслідків подій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних заходів через негоду. В Україні понад 800 населених пунктів без світла, розмиті дороги та є постраждалі.

Як повідомлялося, у Львові 25 червня сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

Нагадаємо, в Ужгороді величезна гілка впала на голови відвідувачів одного із кафе, які сиділи на літньому майданчику.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання