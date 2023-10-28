В Україні через негоду затримується рух поїздів: деяких на понад 3 години

Через ускладнені погодні умови в деяких областях України затримуються поїзди.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Залізничники на місцях від ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування потягів. Так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею", — зазначили у компанії.

Водночас в "УЗ" вказали на низку суттєвих затримок, за якими можна в онлайн-режимі слідкувати за посиланням. Водночас попросили пасажирів цих рейсів інформувати провідників та стюардів щодо необхідних пересадок.

"Наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани", — підкресили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 28 жовтня, вирує негода. Через потужний вітер та подекуди зливи загинуло вже троє людей. Про всі наслідки негоди читайте у новині.

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