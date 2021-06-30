В Україні через негоду затримуються поїзди: які саме та на скільки

В Україні через негоду затримуються поїзди: які саме та на скільки

1 липня в Україні знову погіршиться погода.

В Україні після рекордної спеки деякі регіони накрила злива, яка знеструмила чимало населених пунктів, затопила вулиці та призвела до травмувань людей. Також через негоду деякі поїзди "Укрзалізниці" курсують із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Загалом через вплив погодних умов затримуються такі поїзди:

№830 Львів - Ужгород (затримка склала 1 годину);

№18 Ужгород - Харків (затримка склала 1 годину 56 хвилин);

№749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 37 хвилин);

№ 134 Миколаїв - Рахів (затримка склала 1 годину);

№150 Ворохта - Полтава (затримка склала 1 годину 33 хвилини).

Нагадаємо, у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській — спалила хату. У Рівненській області вітер зносив дахи, обривав електродроти і викорчовував дерева.

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