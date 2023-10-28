В Україні через негоду знеструмлені понад 300 тисяч людей у 14 областях: ситуація в енергосистемі

У Міненерго розповіли про ситуація в енергосистемі станом на 28 жовтня.

В Україні станом на 28 жовтня через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській.

Про це повідомляє Міненерго.

Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.

Також на території Хмельниччини вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ. Ведуться відновлювальні роботи.

У Міненерго зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

На Донеччині через обстріли знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській областях.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв внаслідок негоди.

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