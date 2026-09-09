В Україні через обстріли знеструмлені споживачі у п’яти областях: чи будуть відключення 9 вересня

Енергетика / © Associated Press

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Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у п’яти областях України залишилася без електроенергії. Проте 9 вересня застосування обмежень для споживачів не прогнозують.

Про це повідомили в Міненерго.

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Станом на ранок без світла залишаються окремі споживачі у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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Енергетики продовжують відновлювати електропостачання всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Росія також атакувала самих енергетиків. У Запорізькій області ворожий безпілотник вдарив по службовому автомобілю працівників, які їхали відновлювати електропостачання в одній із громад. Люди не постраждали.

Як заощаджувати електроенергію

Українців закликають за можливості перенести активне споживання електроенергії на 10:00–15:00.

Водночас у період найбільшого навантаження — від 18:00 до 22:00 — радять менше користуватися потужними електроприладами.

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У разі змін в енергосистемі та запровадження обмежень інформацію рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів системи розподілу.

Нагадаємо, США працюють над можливими домовленостями між Україною та Росією, які допомогли б знизити рівень ескалації до та під час зими. Серед ідей — захист енергетичних об’єктів, постачання зерна, електроенергетика, а також експорт нафти й газу. Володимир Зеленський заявив, що Росія може спробувати використати зиму, аби послабити Україну та змусити її до поступок. Водночас Київ прагне відновити переговорний процес у вересні-жовтні. Окремо США та Україна готують «зимовий пакет», який передбачатиме засоби ППО, енергетичну допомогу та постачання скрапленого природного газу.

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