В Україні через спеку рекордні показники зі споживання електроенергії: скільки "накрутили" кондиціонери за один вечір

В Україні через спеку рекордні показники зі споживання електроенергії: скільки "накрутили" кондиціонери за один вечір

Українці через спеку почали масово вмикати кондиціонери.

В Україні через спеку різко зросло споживання електроенергії. У вівторок, 22 червня, у вечірні години споживання електроенергії склало 17 110 МВт. Це є найвищим показником від кінця квітня.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Telegram.

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"До України прийшла спека, запрацювали кондиціонери, і як наслідок, збільшилося споживання електроенергії. Вчора о 22.00 (вечірній пік) споживання склало 17 110 МВт. Це найвищий показник від кінця квітня", - повідомив Герус.

За його інформацією, на початку травня споживання електроенергії у вечірній пік складало 14 440- 15 300 МВт.

Раніше, у Подільському района Києва пізно увечері 22 червня у багатоповерхівці горів кондиціонер.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в Україні синоптики прогнозують вдень до 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.

Погода в Україні продовжує дивувати - після затяжних злив, регіони потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

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