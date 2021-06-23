В Україні через спеку рекордні показники зі споживання електроенергії: скільки "накрутили" кондиціонери за один вечір

Українці через спеку почали масово вмикати кондиціонери.
В Україні через спеку різко зросло споживання електроенергії. У вівторок, 22 червня, у вечірні години споживання електроенергії склало 17 110 МВт. Це є найвищим показником від кінця квітня.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Telegram.
"До України прийшла спека, запрацювали кондиціонери, і як наслідок, збільшилося споживання електроенергії. Вчора о 22.00 (вечірній пік) споживання склало 17 110 МВт. Це найвищий показник від кінця квітня", - повідомив Герус.
За його інформацією, на початку травня споживання електроенергії у вечірній пік складало 14 440- 15 300 МВт.
Раніше, у Подільському района Києва пізно увечері 22 червня у багатоповерхівці горів кондиціонер.
Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в Україні синоптики прогнозують вдень до 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.
Погода в Україні продовжує дивувати - після затяжних злив, регіони потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.