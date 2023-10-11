В Україні через стрілянину у Дніпрі кардинально змінили роботу поліції на вулиці - Клименко

В Україні після стрілянини з патрульними у Дніпрі кардинально переглянули алгоритм дій поліцейських на вулиці.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми кардинально переглянули алгоритми дій поліцейських на вулиці. Це стосується і підрозділів патрульної поліції, спецпідрозділів Національної поліції, дільничних офіцерів поліції, поліцейських офіцерів громади. Ми маємо чітко знати, яким чином наступного разу ми будемо реагувати в таких подібних ситуаціях на деколи агресивні, або нестандартні дії наших громадян. Звичайно, ми переглянули і екіпіровку наших працівників для того, щоб в подальшому бути готовими до будь-яких викликів, які стоять перед правоохоронцями", - наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що у Дніпрі 29 серпня поліцейський застрелив чоловіка, місцевого мешканця Джумбері Сілогаву, який разом зі своєю подругою чинив опір під час затримання. Конфлікт між патрульними та парою зняли на відео діти загиблого, які сиділи в автівці. Бійку та стрілянину також зафіксували бодікамери правоохоронців.

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