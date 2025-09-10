В Україні через зміну клімату з’явилися фрукти, які раніше бачили лише у магазинах

Фрукти / © iStock

Реклама

На півдні Одещини садівники почали відмовлятися від традиційних яблунь та вишень і дедалі частіше висаджують посухостійкі культури, такі як гранат, ківі, хурма та мигдаль. Причиною стало поступове потепління та зміни клімату, через які звичні плодові дерева почали давати менший урожай та потребувати додаткового догляду.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Гранат у цьому регіоні виявився однією з найперспективніших культур. Він добре переносить посуху, не потребує регулярного зрошення і цвіте наприкінці весни, коли заморозки вже не загрожують врожаю. Завдяки цьому гранат вважають «культурою майбутнього» для південних районів України.

Реклама

Фермер із Ренійської громади Ізмаїльського району Михайло Цонков розповів, що вже шість років вирощує гранати, і за цей час жодна хвороба не вразила його сад. Це дозволяє отримувати органічні плоди без застосування пестицидів та хімічних добрив. «Гранат не лише дає врожай, а й не потребує постійної боротьби зі шкідниками», — зазначає він.

Михайло Цонков також практикує розмноження граната гілочками. Він роздає саджанці односельцям і пригощає їх плодами зі свого саду. Для нього це не комерційний проєкт, а захоплення, яке приносить радість і місцевій громаді.

Завдяки теплішому клімату фермери регіону отримують можливість експериментувати з новими для себе культурами. Крім граната, на полях і садках з’являються ківі, хурма та мигдаль, які успішно приживаються і показують хороший урожай навіть у відкритому ґрунті. Ці зміни демонструють, як адаптація до нових кліматичних умов допомагає українським садівникам зберігати продуктивність і розширювати асортимент фруктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Одеська область через зміну клімату у майбутньому дійсно може стати пустелею. Проте поки невідомо, коли це відбудеться. Еколог Олександр Соколенко зазначив, що це може трапитись через зростання температури повітря та зменшення опадів.