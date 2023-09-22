В Україні чиновникам обов'язково потрібно подавати е-декларації: Веніславський пояснив, хто їх зможе бачити

Парламент підтримав ініціативу, але з урахуванням того, що Україна перебуває у стані війни.

В Україні чиновникам знову потрібно обов’язково подавати електронні декларації. Проте українці не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб.

Про це повідомив представник президенту у ВР, член комісії комитета парламента з питань безпеки та оборони Федір Веніславський.

За його словами, рішення повернути електронні декларації для чиновників - є дійсно важливим.

"Мова йшла про те, що президент наполіг аби всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, керівників сектору безпеки й оборони й інших тих посадових осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеними ризиками, були у відкритому доступі", - підкреслив Федір Веніславський.

Водночас парламент підтримав ініціативу, але з урахуванням того, що Україна перебуває у стані війни. Таким чином, декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими. Але у всіх державних посадовців цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.

Крім того, є певні обмеження щодо людей, які перебувають на тимчасово окупованих росіянами територіях.

"Представники органів держвлади, місцевого самоврядування - на них також не будуть поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов'язано з їх безпекою", - додав Веніславський.

Нагадаємо, що у середу, 20 вересня, Рада ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

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