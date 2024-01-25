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В Україні чоловік наводив російські ракети по своєму місцю роботи: як він це пояснив

В Україні чоловік наводив російські ракети по своєму місцю роботи: як він це пояснив

На Одещині засудили корегувальника ракет / Фото: ТСН.ua

На суді підозрюваний провину заперечував.

В Одеській області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який корегував ракетні удари Росії. Він навіть здав окупантам судноремонтний завод в Ізмаїлі, де працював. 

Про це йдеться у вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області. 

За даними суду, підозрюваний почав працювати з окупантами у листопаді 2022 року. За це час він здав координати блокпостів в Ізмаїлі, електропідстанції, дані про морські порти та навіть судноремонтний завод, на якому житель Одещини працював. Затримали підозрюваного наприкінці грудня 2022 року. 

На суді підозрюваний провину не визнав та звинуватив правоохоронні органи у фальшуванні справи. Він заявив, що фото на його телефоні були тому, що він "працював на судноремонтному заводі, куди приїжджали вантажівки з паливом, зерном та іншими товарами. Він повинен був фіксувати те, який саме транспортний засіб приїхав, що саме за продукція та у якій кількості". 

Свідки, які були понятими під час обшуків у підозрюваного, спростували, що правоохоронці чинили на підозрюваного тиск чи били його. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Одещини винним за  ч. 2 ст. 111 КК та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, українець добровільно вступив до армії РФ, воював проти ЗСУ та потрапив до полону.

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