В Україні певна категорія чоловіків отримає відстрочку від призову на два місяці: деталі

Цей строк потрібен для влаштування своїх справ перед призовом.

В Україні чоловіки, які добровільно прийшли в ТЦК з метою призову на службу - отримають два місяці відстрочки.

Про це повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК "Сирота, Дзіс, Мельник & партнери" Владислав Кепко, пише “Економічна правда”.

За його словами, чоловіки, які добровільно прийшли в ТЦК для того, аби влаштуватися на військову службу - отримають два місяці відстрочки.

“Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано два місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації”, - розповів Владислав Кепко.

Нагадаємо, що покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога.

Читайте також: