В Україні цифровізують сільські бібліотеки: 150 комп'ютерів передають Запорізькій області

Наразі 12 областей України вже отримали понад 3 000 комп'ютерів.

Міністерство цифрової трансформації України разом із партнерами передають 150 одиниць комп'ютерної техніки сільським бібліотекам Запорізької області в межах проєкту "Дія. Цифрова освіта".

Про це 28 вересня повідомляє Мінцифри.

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Це частина масштабної ініціативи з передання 5 000 комп’ютерів бібліотекам на всій території країни: так, 12 областей України вже отримали понад 3 000 комп’ютерів. На реалізацію проєкту не витрачені кошти державного бюджету. Це стало можливим завдяки переданню техніки партнером Favbet Foundation. Також партнерами є Офіс Президента України, ​​Асоціація розвитку туризму, Українська бібліотечна асоціація.

В Україні є понад 15 000 публічних бібліотек, більшість з яких — це сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ. Лише близько 30% з них мають комп'ютери та під’єднані до мережі Інтернет.

Нагадаємо, у Дніпрі із ретроавтобуса зробили бібліотеку. Цей транспорт за радянських часів використовували як пересувну бібліотеку, театр, музей та навіть цирк. Тож вирішили надати нове життя незвичному транспорту.

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