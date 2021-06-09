В Україні цими вихідними щепили понад 15 тисяч людей в центрах масової вакцинації

Українців щеплять вакциною виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

5 та 6 червня 2021 року в центрах масової вакцинації щеплення від коронавірусу отримали понад 15 тисяч людей.

Про це повідомляє МОЗ.

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У заяві зазначають, що вакцинують в таких центрах вакциною CoronaVac. Вона схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Центри масової вакцинації вже діють у Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, які ще послаблення карантину очікують на українців влітку. МОЗ пропонує уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період.

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