В Україні цими вихідними щепили понад 15 тисяч людей в центрах масової вакцинації

Українців щеплять вакциною виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
5 та 6 червня 2021 року в центрах масової вакцинації щеплення від коронавірусу отримали понад 15 тисяч людей.
Про це повідомляє МОЗ.
У заяві зазначають, що вакцинують в таких центрах вакциною CoronaVac. Вона схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Центри масової вакцинації вже діють у Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
Нагадаємо, які ще послаблення карантину очікують на українців влітку. МОЗ пропонує уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період.