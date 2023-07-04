В Україні ціни на пальне підскочать вже в липні: стало відомо, скільки коштуватимуть бензин і дизель

Експерти заспокоюють та кажуть, що різкого зростання не буде.

В Україні може здорожчати пальне. Вартість дизеля підніметься до 8 гривень, бензина - до 11 гривень.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Арифметично це означає, що до 8 гривень має здорожчати дизпаливо і до 11 гривень має здорожчати бензин. Але ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. На це є декілька факторів. Немає дефіциту, є запаси. Ринок в Європі залитий ресурсом, тому ніяких різких стрибків не буде”, - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, прогнозується, що до кінця липня вартість може піднятися до 5 гривень за дизпаливо.

“В рамках тих, що я вам назвала, ми і очікуємо підвищення. Звичайно, що дуже багато залежить від кон'юнктури і ціни світової, але на сьогоднішній день ми не бачимо там ніяких різких коливань. Бензин - десь на 7-8 гривень ми очікуємо, що може зростати ціна”, - підкреслила міністерка.

Нагадаємо, що від 1 липня 2023 року в Україні повертають ПДВ 20% та довоєнні акцизи на всі види палива.

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