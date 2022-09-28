В Україні цього року очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу та коронавірусу: як вберегтись

Впродовж епідемічного сезону 2022-2023 років в Україні пронозують циркуляцію вірусів грипу.

Окрім цього, в Україні циркулюватиме і коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України і рекомендували громадянам вакцинуватися, аби запобігти тяжкому перебігу хвороб.

"У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини", - зазначили в ЦГЗ.

Так, для профілактики грипу у наступному сезоні запропоновані чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які ймовірно циркулюватимуть на території України:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

"Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікування вірусних захворювань антибіотиками — хибне до затверджених протоколів лікування", - зазначили в Центрі громадського здоров'я.

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