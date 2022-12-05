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В Україні цьогоріч створили рекордний запас дров: що відомо

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В Україні цьогоріч створили рекордний запас дров: що відомо

Фото: pixabay.com

Дрова відправляють жителям прифронтових районів та українським військовим.

Підприємства Держлісагенства України створили рекордний запас дров. Так, станом на 1 грудня складах у всій Україні зберігається понад 260 тис. кубічних метрів паливної деревини.

Про це розповів голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

"За підсумками минулого тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. м3 дров", - зазначив Болоховець. 

За його словами, відбувається постачання дров до східних та південних прифронтових районів. Також великий осяг палива передається українським військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - запевнив очільник Держлісагентства.

Нагадаємо, що уряд заборонив експортувати паливну деревину через попит на неї всередині самої країни.

Ще влітку в Україні виник ажіотаж на ринку дров. Водночас, цей рекордний ажіотаж на дрова став новим полем для шахрайства.

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Дата публікації
Перегляди
66
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