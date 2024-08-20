В Україні декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини — подробиці

Закон передбачає, що військових звільнять від кримінальної відповідальності, якщо вони самі повернуться на місце служби.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше.

Про це йдеться у повідомленні народного депатата Олексія Гончаренка.

Депутати ухвалили закон № 11322. Він передбачає, що військових звільнять від кримінальної відповідальності, якщо вони самі повернуться на місце служби.

Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності.

Відомо також, що військовослужбовець, за згодою командира, може повернутися як до своєї частини, так і до іншої,

Нагадаємо, на Київщині засудили мобілізованого багатодітного, який 2022 року втік з військової служби. Військовослужбовця засудили до іспитового терміну. Чоловік має трьох дітей.

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