В Україні декриміналізують дрібні крадіжки майна та змінять покарання: про що йдеться

Зараз суди перевантажені справами та засудження людей за дрібні крадіжки.

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №11068.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що за документ проголосували 243 депутати.

Зараз крадіжкою вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн станом на 2024 рік). Оскільки в Україні діє воєнний стан, то дрібна крадіжка автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу, за що загрожує до від 5 до 8 років увʼязнення.

Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн. проєкт підвишує поріг до 3000 грн. Також проєкт посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку:

за крадіжку до 757 грн - штраф від 850 до 1700;

за крадіжку від 758 до 3028 грн - штраф 1700 - 5100;

за повторну - від 8500 до 17000.

Автори закону в записці пояснюють, що такі покарання не співмірні з подібними легкими злочинами. Головне науково-експертне управління парламенту в коментарі до законопроєкту також вказало, що поріг кримінальної відповідальності занадто низький, але в разі ухвалення документ потягне за собою зміни цілої низки статей Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві працівник банку виніс з установи 400 тис доларів. Мережею навіть ширилося відео з камер спостереження.

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