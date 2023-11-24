В Україні демобілізують строковиків, чий термін служби закінчився — Данілов

Найближчим часом військовослужбовці строкової служби, термін служби яких завершився, будуть демобілізовані.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Українському Радіо.

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", — розповів Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

"Це справедливо", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 24 листопада, засідання Ставки. Розглядалися складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

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