В Україні державні установи усе частіше страхують відповідальність керівників, - експерт ІНГО

Завдяки такому страхуванню компанія може компенсувати фінансові збитки, завдані третім особам через управлінські недоліки директора.

В Україні збільшилася кількість звернень від українських компаній щодо страхування відповідальності директорів та посадових осіб (Directors and Officers Liability — D&O).

Як повідомила фахівець департаменту андерайтингу “Страхової компанії ІНГО” Надія Гузій, зростання зафіксоване на рівні 20%.

Експертка зазначила, що такий вид страхування користується попитом насамперед на підприємствах державної власності та критичної інфраструктури. Це можна пояснити тим, що в управлінні державними компаніями містяться ризики, через які можливий критичний вплив на життєдіяльність не тільки окремого міста чи регіону, але й цілої країни.

Потенційними позивачами проти керівників, за словами Надії Гузій, є велике коло осіб. Серед них - акціонери, співробітники, екологічні групи, регулюючі органи, кредитори, банки, клієнти, постачальники, митниці тощо.

Більшість претензій подають регулюючі органи та акціонери. Причиною позовів від останніх часто стає нерозважлива діяльність керівника, що призвела до падіння вартості акцій компанії або її неплатоспроможності.

Нова рада директорів часто позивається проти колишніх управлінців через помилкові рішення, працівники компанії - через дискримінацію або неправомірне звільнення, а користувачі (клієнти) – за спотворення чи фальсифікацію інформації.

Завдяки страхуванню відповідальності директорів та посадових осіб компанія може компенсувати фінансові збитки, завдані третім особам через управлінські недоліки керівника.

Страхування відповідальності D&O передбачає покриття, що складається з двох частин – Side A та Side B.

Side A покриває індивідуальні збитки або збитки, що не підлягають відшкодуванню. У цьому випадку йдеться про ймовірно протиправні дії окремого директора чи посадової особи, якщо компанія не бажає або не може відшкодовувати такі збитки. Без цього покриття особисті активи винної особи можуть бути конфісковані або їх може бути недостатньо для повного врегулювання вимоги.

Side B – це відшкодування витрат компанії. Тут йдеться про випадки, коли компанія може і готова відшкодувати окремому директору чи директорам збитки за їхні ймовірні протиправні дії. Ця частина покриття відшкодовує витрати компанії та може розглядатися як захист балансової звітності.

Покриття відповідальності зазвичай поширюється на всіх нинішніх, майбутніх та минулих директорів, посадових осіб та службовців, які виконують управлінську або наглядову роль у компанії та її дочірніх підприємствах. Договір також може покривати відповідальність невиконавчих директорів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання