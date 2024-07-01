В Україні держслужбовці виграли в онлайн-казино понад 156 мільйонів гривень: подробиці

У своїх деклараціях вони вказали виграші у лотереях та бетінгових компаніях.

Українські держслужбовці минулого року виграли понад 156 мільйонів гривень в онлайн-казино. У своїх деклараціях майже 6,5 тисяч чиновників вказали виграші у лотереях та бетінгових компаніях.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання “Слідство Інфо”.

Як зазначається, минулого року майже 6,5 тисяч українських чиновників грали в онлайн-казино. У своїх деклараціях вони вказали виграші у лотереях та бетінгових компаніях.

“Найбільший дохід - майже 44 мільйони гривень - вказує у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції на Івано-Франківщині. Крім самих чиновників, в онлайн-казино грають і їхні діти. Роман Світличний, суддя з Рівненської області, за 2023 рік задекларував аж три виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 000 гривень”, - йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, що в Україні новим законом про мобілізацію передбачений чіткий перелік тих категорій державних службовців і силовиків, які звільняються від мобілізації.

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