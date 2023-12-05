В Україні деякі продукти із “різдвяного кошика” можуть здорожчати: стало відомо, на що піднімуться ціни

Водночас ціни на базові продукти в Україні залишаться в стабільному стані.

В Україні деякі продукти із “різдвяного кошика” можуть здорожчати. Пов’язано це, зокрема, з логістикою.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, ціни на базові продукти в Україні, які забезпечуються внутрішнім виробництвом, залишаться в стабільному стані. Мова йде про соціальні продукти, крупи, овочі.

“Є другий блок, там де ми імпортуємо: тут ситуація наступна. Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо іншими країнами з певною затримкою, але продукція доїжджає. Але дійсно логістика дорожче, бо якщо машина їде плюс тиждень чи плюс тисячу кілометрів, чи дві, логічно, що логістика дорожчає. Що в нас в цій групі: це банани, цитрусові... більшість морепродуктів, риба... корми для тварин... Ця група може в гривневому еквіваленті частково подорожчати”, - наголосив Тарас Висоцький.

За його словами, ціни на такі товари вже виросли на 3-5%.

"Якщо це триватиме... то дорожча логістика не може бути покрита виробником, відповідно, може бути здорожчення. Тому подивимося, яка буде ситуація", - підкреслив Висоцький.

Водночас він зазначив, що існує ризик подорожчання продуктів з "різдвяного кошика".

"Якщо партнери виконають все, що обіцяли... скажімо, до 10 грудня... ситуація врегулюється, тоді він буде менший. Якщо вона буде весь грудень, то... на жаль, буде більш дорожчий", - зазначив заступник міністра агрополітики.

Нагадаємо, що українцям показали, як приготувати вечерю за 10 гривень.

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