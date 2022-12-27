В Україні деякі військовозобов'язані зможуть виїжджати за кордон: деталі

Військовозобов'язаним українцям, які мають бронювання від призову, дозволять виїжджати за кордон

Кабінет міністрів відмовиться від планів запровадження системи "єВідрядження", яка передбачала видачу дозволів для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану за умови внесення грошової застави.

Про це розповіла віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Заброньовані працівники зможуть виїжджати за кордон

За її словами Свириденко, "єВідрядження втратило сенс, тому що, відповідно до нового законопроєкту, заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.

Віцепрем'єрка пояснила, що мета уряду – не дозволити виїжджати всім, а допомогти бізнесу, який працює, виїжджати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо.

"Фінальне рішення залишається за Міноборони та Генштабом", – наголосила Свириденко.

Новий закон про бронювання працівників

Віцепрем'єрка повідомила, що новий закон дозволяє бронювати співробітників, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів,

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання,

на підприємствах, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для потреб ЗСУ та інших військових формувань,

на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Свириденко поясниал, що вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання.

"Всі накази, які діють, є чинними весь період наказу", – підсумувала вона.

Раніше в Мінекономіки розповіли, як можна подовжити відстрочку від призову на два місяці. ТСН.ua розбирався, яким категоріям чоловіків можна виїжджати з України під час воєнного стану та за яких умов.

Нагадаємо, що у листопаді в Україні уже вшосте подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть ще три місяці.

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