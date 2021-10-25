В Україні деяким людям вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19: кому її рекомендуватимуть

В Україні деяким людям вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19: кому її рекомендуватимуть

Третю дозу вакцини від коронавірусу вводитимуть не всім.

В Україні третю дозу вакцини від COVID-19 поки рекомендуватимуть лише певним категоріям населення. Зокрема, тим людям, у кого може розвинутися слабка імунну відповіді на стандартний курс вакцинації.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на брифінгу.

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За його словами, минулого тижня Національна технічна група експертів на засіданні сформулювала чіткі рекомендації щодо введення третьої дози. Її рекомендуватимуть тим, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

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Кузін припустив, що цього тижня Національна технічна група експертів надасть своє офіційне рішення і МОЗ підготує відповідний документ.

"Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - поясним Кузін.

Він також додав, що розглядалося питання про введення "бустерної" дози вакцини, але рішення ще не ухвалено.

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