В Україні деяким студентам-контрактникам дозволили не платити за навчання

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій.

Звільнять від опалти і тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін 16 липня, повідомив голова Міносвіти в Мережі.

"Сьогодні Уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання", – йдеться у дописі Шкарлета.

Так, від сплати заборгованості за другий семестр навчального року звільнили понад 13 тис. студентів.

Таке рішення уряд ухвалив зокрема через проблеми виплати зарплат освітянам, які недоотримували гроші через заборгованості по контрактах від студентів.

Аби врегулювати ситуацію, Міносвіти планує компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери його управління.

"Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти", – уточнив Шкарлет.

Нагадаємо, Гарвард, Оксфорд, Єль – найкращі вищі навчальні заклади світу запровадили спеціальні стипендії для студентів із України.

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