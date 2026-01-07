В Україні готують новий Трудовий кодекс: Свириденко пояснила, що зміниться

Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України, який має замінити радянські норми 1971 року. Документ став фундаментом реформи ринку праці та частиною Стратегії зайнятості населення до 2030 року.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, над документом працювали понад два роки, залучаючи бізнес, профспілки та міжнародних партнерів. Новий кодекс покликаний зробити трудові відносини прозорими та вивести ринок з «тіні».

«Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає 8 ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці — 43 млрд грн на рік», — зазначила Свириденко.

Головні зміни для працівників та бізнесу:

Легалізація зайнятості. Встановлено 8 чітких ознак трудових відносин, що допоможе відокремити офіційну роботу від прихованого найму.

Різноманіття договорів. Кількість видів трудових угод збільшується з 6 до 9. Офіційно врегульовано дистанційну, надомну роботу та роботу з нефіксованим графіком.

Європейські стандарти зарплат. Мінімальна заробітна плата тепер визначатиметься як відсоток від середньої по країні, згідно з нормами ЄС.

Рівність для батьків. І мати, і батько отримують право на два місяці відпустки для догляду за дитиною, а також можливість працювати дистанційно за наявності дітей.

Цифрова революція. Електронний документообіг у трудовій сфері стає рівноцінним паперовому.

Перша робота. Для студентів впроваджується «учнівський трудовий договір», що дозволить легально поєднувати навчання з практикою.

Реформа інспекції праці. Впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок.

«Наступний крок — розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями», — зазначила Свириденко.

