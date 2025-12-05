В Україні діють графіки у всіх областях: де ситуація зі світлом найскладніша

Ситуація зі світлом складна / © Associated Press

Станом на ранок, 5 грудня, через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«На пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні у всіх регіонах України від 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Раніше повідомлялося, що в Україні після Дня Святого Миколая очікують поступове скорочення тривалості планових відключень електроенергії. Наразі найскладніша ситуація спостерігається у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях, де за графіком світло може вимикатися понад 10 годин на добу.

Як розповів очільник правління компанії «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, полегшити ситуацію в енергосистемі вдалося завдяки активній роботі ремонтних та аварійних бригад, які безперервно виконують відновлювальні роботи на електростанціях та лініях електропередач. Він зазначив, що після Дня Святого Миколая компанія зробить усе можливе, щоб під’єднати до роботи елементи, які зараз були відключені.

Через попередні масовані атаки та погодні умови в Україні застосовуються обмеження споживання: погодинні відключення для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією та переносити роботу потужних приладів на нічні години після 22:00.