В Україні діяла масштабна мережа місць розпусти: підпільні борделі працювали в 15 областях та у столиці (фото, відео)

Організатор та 13 співучасників втягнули у заняття проституцією понад 80 жінок.
У четвер, 20 січня, у Національній поліції повідомили про припинення діяльності організованої злочинної групи, учасники якої організували розгалужену мережу місць із надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Злочинна група діяла на території 15-ти областей та в місті Києві.
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, організатором мережі виявився 40-річний житель міста Дніпро.
До сутенерської діяльності чоловік залучив 13 спільників. Зловмисники облаштували 28 місць розпусти на території столиці та в 15-ти областях держави.
“Поліцейські встановили понад 80 жінок, які працювали на учасників організованої злочинної групи та надавали сексуальні послуги, вартість яких становила від 800 гривень до 5 000 гривень”, - йдеться у повідомленні.
У вівторок, 18 січня, правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях, де надавалися сексуальні послуги.
Серед вилучених доказів протиправної діяльності – близько пів мільйона гривень, які учасники отримали за надання сексуальних послуг, а також приховані відеокамери, запис з яких передавався на сервер організатора злочинної діяльності. Поліцейські вилучили відеотехніку та сервер зі збереженими відеофайлами.
Під час проведення обшуків у помешканні організатора злочинної групи, спільниця намагалась винести його особистий ноутбук, понад 300 тисяч гривень, записи “чорної бухгалтерії” та документи.
Нагадаємо, у місті Рівному під час цієї спецоперації правоохоронці провели санкціонований обшук в одному із закладів мережі масажних салонів, у якому надавали клієнтам інтимні послуги. Під час несподіваного візиту поліцейських одна з робітниць салону надавала послуги клієнту.
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