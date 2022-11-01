В Україні діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний (як відрізнити)

В уряді пояснили, як відрізняються режими відключення електрики і чому не завжди є їхні графіки.

В Україні наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що плановий режим застосовується для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками.

"Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними", - каже очільник уряду.

А ось аварійні відключення неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть.

"Коли ракета чи дрон б’ють по об’єкту інфраструктури, то як наслідок — екстрено відключається частина споживачів", - пояснив Шмигаль.

Водночас, з його слів, за жовтень і листопад "ми маємо найбільший за 8 років прогрес у постачанні систем протиповітряної оборони для захисту нашої інфраструктури".

"ППО, ремонти, резерви й економія — наша відповідь на російський тероризм", - підсумував прем'єр.

Атака РФ на енергетичну систему України

Росія вже не приховує своїх атак на енергетичну інфраструктуру України. Так, 31 жовтня після чергового масованого обстрілу Міноборони РФ визнало, що знову завдало ударів по українських енергетичних об'єктах.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що енергосистема України – ціль для Росії і зима буде надважкою.

Утім, допомогти Україні готовий ЄС. Так, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що в усьому Євросоюзі працюють з операторами енергосистем щодо постачання Україні необхідного обладнання й матеріалів.

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