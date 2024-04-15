В Україні для малечі з'явилася цікава онлайн-платформа забутих народних казок з різних регіонів

Казки, представлені на сайті, зібрані в численних експедиціях по всіх куточках країни.

В Україні з'явилася цікава онлайн-платформа "U.КРАЇНА КАЗОК" українських народних казок. Це проєкт, де оживають забуті казки із різних куточків України.

Про це йдеться на сайті проєкту.

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"U.КРАЇНА КАЗОК"– це нова онлайн-платформа українських народних казок, яка доступна для широкої аудиторії, присвячена казкам з різних регіонів України. "U.КРАЇНА КАЗОК" – унікальний онлайн-ресурс, що має на меті відродити та зберегти українську народну казку, розповісти про особливості регіону, в якому вона народилась, а також допомогти батькам впровадити традиції сімейного читання.

За словами організаторів проєкту, казки, представлені на сайті, зібрані в численних експедиціях по всіх куточках країни і їхня автентичність - одна з головних родзинок платформи "U.КРАЇНА КАЗОК". Основну базу проєкту склала збірка казок Миколи Зінчука, відомого українського фольклориста, який з 70-х років зібрав понад 8000 чарівних оповідок з усіх куточків України.

"У Франції був Шарль Перро, в Німеччині - брати Грімм, а ми, на щастя, маємо Зінчука та тисячі українських казок, які тепер можемо послухати та передати дітям", - зазначив керівник проєкту Роман Дмитрик, співзасновник громадської організації The Hands.

Особливістю проєкту є те, що казки будуть представлені в трьох різних форматах:

текстовому,

аудіо-

анімаційному варіантах.

"Ми хотіли, щоб батьки і діти мали можливість підійти до української казки з різних сторін - переглянути як мультик у вільну хвилину, увімкнути аудіо версію перед сном або ж навіть поставити, як родинну виставу, перед тим, прочитавши її усією сім'єю", - розповів креативний директор проєкту Юрій Пристаєцький.

До роботи над проєктом долучились знані українські актори театру і кіно Римма Зюбіна, Михайло Кукуюк, Віталіна Біблів, Роман Ясіновський, Антоніна Хижняк та багато інших.

Як зазначають творці проєкту, платформа "U.КРАЇНА КАЗОК" планує розвиватися, постійно доповнюватися і розширюватися для того, щоб забезпечити як батьків, так і вчителів цінним ресурсом для вивчення культури, звичаїв і традицій нашого народу. А ще казка, як зазначають психологи проєкту, є надзичайно корисним інструментом арт-терапії, що допоможе у подоланні дитячої тривожності, стресу і страхів.

До слова, проєкт "U.КРАЇНА КАЗОК" створений командою The Hands і реалізовується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

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