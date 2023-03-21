В Україні до 15 років засудили ще 20 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР"

Російські депутати у лютому 2022 року проголосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

В Україні до 15 років ув'язнення заочно засудили ще 20 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання так званих "Л/ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази провини ще 20 російських депутатів, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

"15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого – проголосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР", - йдеться у повідомленні.

У подальшому Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "Л/ДНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Читайте також: