В Україні до "червоного" рівня карантину, окрім Херсонської, наблизились ще чотири області - KSE

В Україні до "червоного" рівня карантину, окрім Херсонської, наблизились ще чотири області - KSE

Найкритичніша ситуація у Сумській області.

Критичні передумови для входження до "червоної" зони через ситуацію з коронавірусом наразі мають Сумська, Донецька, Житомирська та Харківська області.

Про це під час брифінгу 13 жовтня сказав керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"До "червоного" рівня епіднебезпеки, крім Херсонської області, яка вже ввійшла до "червоної" зони, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найкритичніша ситуація у Сумській області, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже перевищив 30%, це дуже багато, на 50% більше за встановлений поріг і вдвічі більше, ніж у середньому в країні", - наголосив Ганиченко та додав, що в Сумській області також перевищено зайнятість ліжок із киснем і висока динаміка зростання госпіталізацій.

Раніше повідомлялося, що Херсонська область через погіршення ситуації з COVID-19 переходить до "червоної" зони карантину. Обмеження почнуть діяти від 15 жовтня.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу від коронавірусу померла 471 людина. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в країні від квітня. Також станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 16 309 нових випадків коронавірусу, 4 901 особу було госпіталізовано, а 6 462 пацієнти одужали.

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