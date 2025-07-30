В Україні до довічного увʼязнення засудили медсестру: що вона накоїла

В Україні до довічного увʼязнення засудили медсестру / © Pexels

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Медсестра з Херсона отримала довічне ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Вона виявилася агенткою ФСБ, яка передавала окупантам конфіденційні дані українських військовослужбовців — своїх же пацієнтів.

Про це повідомили в СБУ

Як встановило розслідування, 40-річна фігурантка потрапила в поле зору ФСБ через свої антиукраїнські коментарі, які вона активно публікувала в телеграм-каналах.

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За матеріалами справи, медсестра-зрадниця збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток. Ці дані вона потім передавала своєму куратору з російських спецслужб. Крім того, під час медичних процедур вона намагалася «втемну» випитувати у пацієнтів інформацію про локації військових об’єктів на Херсонському напрямку.

СБУ задокументувала кожен етап її злочинної діяльності. Зокрема, було встановлено, як зрадниця передавала інформацію куратору. А після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляла все листування, намагаючись замести сліди. Проте, під час обшуків у зловмисниці вилучили телефон, який вона використовувала для конспіративних контактів з ворогом.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав медсестру винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Її засудили до довічного ув’язнення. Це найвища міра покарання, що свідчить про серйозність та небезпеку вчиненого нею злочину.

Розслідування цієї справи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України затримала завербованого агента ФСБ у бойовому підрозділі Сил оборони, що стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука, Харківська область. Зрадником виявився 26-річний мобілізований українець.