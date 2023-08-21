В Україні добудували першу "трубу" для доправлення води після теракту на Каховській ГЕС

Через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців.

У Дніпропетровській області 21 серпня запрацювала перша нитка водогону, яка забезпечить доступ до води близько 25% населення Кривого Рогу. Водопостачання міста постраждало після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Трубопровід почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС, тобто першу нитку закінчили менш ніж за три місяці. Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС без води залишилися майже 70% мешканців Кривого Рогу. У деяких районах вода не найкращої якості подається двічі на добу протягом двох годин, уточнив глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм.

"Для запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією в підземний трубопровід. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища і подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів", – зазначили у відомстві.

Загалом ланка "Інгульець – Кряжево" складається з чотирьох ниток, запуск решти трьох має відбутися восени. Вони повністю забезпечать мешканців Кривого Рогу водою. Також йдеться і про запуск інших ділянок:

"Марганець – Нікополь – Покров" (довжина 40,9 км);

"Запоріжжя – Томаківка – Марганець" (76,7 км).

Загалом через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду подають лише цистернами, а питну воду люди купують у пляшках.

Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, Каховська ГЕС була підірвана окупаційними військами вночі 6 червня. У вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня. У Мінекономіки порахували суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, – щонайменше $2 млрд.

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