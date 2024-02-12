В Україні дорожчає нерухомість: експерт повідомив актуальні ціни на квартири в різних містах

Ціни в доларовому еквіваленті майже наздогнали показники січня 2022-го, а у Львові й Ужгороді вже перевищили старі показники.

В Україні від початку повномасштабної війни вперше відновлюється ринок нерухомості. 2021-го було продано 325,1 тис. квартир та будинків, тоді як у 2015-му кількість угод не досягала і 200 тис. Від початку повномасштабного вторгнення ситуація на ринку нерухомості в Україні кардинально змінилась, певний час реєстр прав на нерухоме майно був узагалі закритий. Впродовж 2022 року було укладено лише 100,7 тис. угод.

Про це йдеться у даних Міністерства юстиції, які опубліковано OpenDatabot.

"Минулого року ринок нерухомості поступово почав відновлюватись. Було зареєстровано 172,6 тис. угод з купівлі-продажу квартир та будинків. Це значно менше, ніж у 2021-му чи навіть у 2015-му", – зазначив виданню OBOZ.UA рієлтор, який працює у Київській області.

За його словами, покупці вже не так активно реагують на новини і не скасовують угоди після чергової ракетної атаки.

Як змінилися ціни на нерухомість в Україні

За інформацією експертів ЛУН, У більшості регіонів за минулий рік значно подорожчали квартири, підрахували

У Львові середня вартість однокімнатної квартири сягає 58,5 тис. доларів. Порівняно з минулим роком вартість змінилася. Тоді ціна була на 6,4 тис. доларів меншою.

середня вартість однокімнатної квартири сягає 58,5 тис. доларів. Порівняно з минулим роком вартість змінилася. Тоді ціна була на 6,4 тис. доларів меншою. У Києві квартири навпаки за останні пів року подешевшали. Ціна знизилась на 2 тис. доларів та досягла, у середньому, 62 тис. доларів за однокімнатну квартиру.

квартири навпаки за останні пів року подешевшали. Ціна знизилась на 2 тис. доларів та досягла, у середньому, 62 тис. доларів за однокімнатну квартиру. У Сумах – одні з найдешевших квартир (середня вартість однокімнатної склала 24,5 тис. доларів).

– одні з найдешевших квартир (середня вартість однокімнатної склала 24,5 тис. доларів). У Харкові – 25 тис. доларів.

– 25 тис. доларів. У Миколаєві квартири дешевше – однокімнатну у місті можна придбати за 21 тис. доларів.

квартири дешевше – однокімнатну у місті можна придбати за 21 тис. доларів. В Ужгороді значно зросла вартість квартир (51,6 тис. доларів). У цьому місті немає комендантської години та обстрілів, що впливає на ціни.

"Серед 1-кімнатних квартир Київ втратив 3%, а Львів у той самий час наростив 12%. Рекордсменом став Івано-Франківськ, там +18% у валюті", – пояснюють експерти ЛУН.

Аналітики також порахували, скільки років треба збирати на однокімнатну квартиру. Виявилось, що у Львові потрібно 9,8 року відкладати середню зарплату для того, щоб купити однокімнатну квартиру. У Києві – 9,4 року. У Миколаєві – 4,2 року.

Одна з великих столичних агенцій нерухомості підрахувала: зараз у середньому квадратний метр житла у Києві коштує 1,97 тис. доларів. До повномасштабної війни – 2,02 тис. доларів. Найдешевше житло в Деснянському районі (близько 1,2 тис. доларів), а найдорожче – у Печерському (близько 3,5 тис. доларів).

Як зазначають експерти ЛУН, якщо вартість перерахувати у гривні, то квартири в Україні здорожчали.

У січні 2022-го квартира вартістю 90 тис. доларів у Києві у гривневому еквіваленті коштувала 2,4 млн грн. Зараз така ж квартира буде коштувати близько 88,6 тис. доларів (бо ціни у валюті знизились). Але у гривні доведеться заплатити за таку квартиру вже 3,3 млн гривень.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що ціни на нерухомість в Києві за квадратний метр коливається від 900 до 2 600 доларів за квадратний метр. А найдешевша квартира на вторинному ринку в столиці коштуватиме від 31 тисячі доларів.

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