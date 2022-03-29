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В України достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та РФ - Арахамія

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В України достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та РФ - Арахамія

скриншот з відео

Україна чекає на відповідь від Росії.

Глава фракції "Слуга народу", член української переговорної делегації Давид Арахамія переконаний, що в української сторони вже достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та Росії.

Про це він заявив під час брифінгу 29 березня за підсумками перемовин.

"Я вважаю, що в нас вже достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та РФ і надіслали таку пропозицію Росії. Чекаємо від них відповіді", - резюмував Арахамія.

Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочались українсько-російські переговори. За підсумками перемовин Арахамія повідомив, що Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки. Проте він тимчасово не працюватиме щодо окупованого Донбасу та анексованого Криму.

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