В Україні довелося застосувати графіки відключень світла: список областей

Сьогодні застосовуються обмеження на споживання електроенергії у Харківській області.

У зв’язку з мережевими обмеженнями на лініях "Укренерго", у шести областях України 4 квітня застосовувалися графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

У відомстві поінформували, що 4 квітня в Україні через мережеві обмеження на лініях "Укренерго" протягом кількох годин застосовувалися графіки аварійних відключень світла у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Зазначається, що мережеві обмеження можливі і 5 квітня.

Наразі застосовуються обмеження щодо електроенергії у Харківській області, де знеструмлено 550 тис. абонентів. З цієї кількості у Харкові без світла – близько 330 тис. абонентів.

Також повідомляється, що на одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключено одну одиницю генерувального обладнання.

"Водночас дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано", – запевнили в Міненерго.

Нагадаємо, 3 квітня російські війська атакували два енергетичні об'єкти у двох регіонах України. Так, під удари потрапила інфраструктура у Харківській та Дніпропетровській областях.

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