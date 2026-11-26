Практичне навчання медиків

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Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який врегульовує використання тіл померлих людей та анатомічних матеріалів у медичній освіті та науці. Документ дозволить студентам і лікарям відпрацьовувати практичні навички, а українцям — заповідати своє тіло науці.

За відповідне рішення у четвер, 26 листопада, проголосували 243 народні депутати. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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Як пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, навіть найсучасніші симуляційні технології не здатні повністю відтворити особливості реальних людських тканин, судин, зв’язок і м’язів.

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Нові правила дадуть змогу розширити практичну підготовку студентів, інтернів та практикуючих лікарів, зокрема через проведення спеціалізованих кадавер-курсів.

Головні норми законопроєкту

Прижиттєва згода: кожна людина отримає право за життя визначити долю власного тіла після смерті та дати згоду на його передачу для навчання чи наукових досліджень.

Незатребувані тіла: документ чітко прописує строки та умови, за яких медичним вишам можуть передавати тіла померлих, які не були затребувані для поховання.

Етичні гарантії: закон встановлює суворі правила зберігання, передачі та використання анатомічних матеріалів із дотриманням прав людини, поваги до гідності померлого та захисту його волевиявлення.

Ініціаторами змін виступили, зокрема, представники Асоціації молодих лікарів України, які наголошували на гострій потребі якісної практичної підготовки хірургів та інших фахівців. У МОЗ зазначають, що аналогічні законодавчі механізми вже давно працюють у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Канаді та інших розвинених країнах.

Ухвалення законопроєкту за основу — це перший крок. Далі документ готуватимуть до другого читання у парламенті.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість підняти мінімальну зарплату українським лікарям та іншим спеціалістам галузі до 30 тисяч гривень, а для медичних сестер і братів — до 20 тисяч гривень. Утім, наразі ці цифри залишаються на стадії обговорення.

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