В Україні дозволили щеплюватися бустерною дозою людям від 60 років: яку вакцину вводитимуть

В Україні дозволили щеплюватися бустерною дозою людям від 60 років: яку вакцину вводитимуть

Після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде подовжена.

В Україні дозволили робити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу людям віком від 60 років. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Як розповіли у пресслужбі МОЗ, літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися до цього.

Оптимальний період введення бустерної дози - від 6 до 9 місяців.

Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, то бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде подовжена.

Також в Україні, за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna, кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я вже дозволило застосувати бустерну дозу медикам: її вже отримали щонайменше понад тисячу осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

В Україні починають COVID-вакцинацію бустерною дозою | Новини України

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